Schianto frontale lungo la via Emilia: muore l'ex sindaco di Sant'Ilario (Di martedì 29 ottobre 2024) Un tragico Schianto frontale contro un camion, che si è verificato lungo la via Emilia, tra Parma e Reggio Emilia, nel primo pomeriggio di martedì 29 ottobre, è costato la vita al 78enne William Colli, ex sindaco del comune di Sant'Ilario d'Enza, in provincia di Reggio Emilia. L'uomo, ex Parmatoday.it - Schianto frontale lungo la via Emilia: muore l'ex sindaco di Sant'Ilario Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Un tragicocontro un camion, che si è verificatola via, tra Parma e Reggio, nel primo pomeriggio di martedì 29 ottobre, è costato la vita al 78enne William Colli, exdel comune did'Enza, in provincia di Reggio. L'uomo, ex

