Gaeta.it - Riunione del prefetto di Napoli: interventi e strategie per la sicurezza stradale in città

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nelladi, la questione dellaè diventata sempre più urgente. IlMichele di Bari ha presieduto unacruciale per affrontare il tema dell’incidentalità sulle strade cittadine. Durante questo incontro, si è discusso non solo dello stato attuale dellama anche delle misure attuate dal Comune per migliorare le condizioni di viabilità. Varie iniziative sono state messe in atto per rispondere a questa crescente problematica, con un focus particolare sulle infrastrutture e sulla sorveglianza.infrastrutturali per laLaha evidenziato alcuni progressi significativi nei progetti di rinnovamento delle infrastrutture.