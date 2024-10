Ilgiorno.it - Punto pediatrico a Ponte Lambro: "Ogni bimbo ha diritto alla salute"

(Di martedì 29 ottobre 2024) Un ““ gratuito inaugurato dFondazione Francesca Rava per i bambini di. Un servizio di frontiera per orientare le famiglie, in particolare chi è in condizioni di fragilità, "nel percorso di assegnazione del pediatra di libera scelta" che non tutti i piccoli hanno, sia perché i loro genitori, magari stranieri in Italia da poco, non sanno a chi rivolgersi, sia per le distanze "che spesso scoraggiano le famiglie, dato che i medici più vicini sono comunque fuori quartiere" spiega Ersilia Di Rocco, mamma di due bimbi, un maschietto di 3 e una femminuccia di 5, tra i primi ad accompagnare i suoi piccoli all’ambulatorio che si affaccia nel cortile delle case popolari del Comune di via Montecassino 9. Un servizio pensato per gli ultimi, in una zona che è parte di Milano ma nello stesso tempo distante, separata dtangenziale.