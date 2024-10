Pretende la restituzione della patente e dell'auto sequestrate: minaccia e aggredisce i carabinieri (Di martedì 29 ottobre 2024) Era andato ai carabinieri in stato di alterazione, Pretendendo che gli venissero restituite la patente di guida e l'auto che nei giorni scorsi gli erano state sequestrate dalla polizia locale di Cisterna durante un controllo. Di fronte al rifiuto, l'uomo, un 55enne di Cisterna con precedenti Latinatoday.it - Pretende la restituzione della patente e dell'auto sequestrate: minaccia e aggredisce i carabinieri Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Era andato aiin stato di alterazione,ndo che gli venissero restituite ladi guida e l'che nei giorni scorsi gli erano statedalla polizia locale di Cisterna durante un controllo. Di fronte al rifiuto, l'uomo, un 55enne di Cisterna con precedenti

Ottenere la licenza di guida significa diventare indipendenti e poter viaggiare liberamente a bordo della propria auto, ovviamente rispettando il Codice della strada. Alla patente si arriva dopo un ...

Al momento del conseguimento, a ogni patente sono attribuiti venti punti che possono diminuire quando si commette una violazione che prevede perdita di punteggio, ma che possono anche aumentare ...

Il controllo punti patente è un’operazione essenziale per ogni automobilista, dato che il sistema della patente a punti, introdotto nel 2003, prevede una decurtazione del punteggio a seguito di ...

L’accaduto non è, comunque, indolore, poiché i carabinieri hanno sospeso la patente del giovane per guida in stato d’ebbrezza e posto sotto sequestro amministrativo la Fiat Panda.