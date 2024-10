Presentate le nuove dirigenti della PASI e Anticrimine (Di martedì 29 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoPresentati due nuovi dirigenti in Questura. Si tratta del Primo Dirigente Rossella Fiore (di recente promossa) che dall’ufficio immigrazione passerà alla dirigenza della PASI e del Vice Questore Aggiunto Monica Sammati, proveniente dalla Questura di Lecce, che andrà a dirigere l’Anticrimine.L'articolo Presentate le nuove dirigenti della PASI e Anticrimine proviene da Tarantini Time Quotidiano. Tarantinitime.it - Presentate le nuove dirigenti della PASI e Anticrimine Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoPresentati due nuoviin Questura. Si tratta del Primo Dirigente Rossella Fiore (di recente promossa) che dall’ufficio immigrazione passerà alla dirigenzae del Vice Questore Aggiunto Monica Sammati, proveniente dalla Questura di Lecce, che andrà a dirigere l’.L'articololeproviene da Tarantini Time Quotidiano.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:ledellae Anticrimine; La Nuovi Orizzonti gioca solo un quarto: sconfitta pesante a Fasano (91-76); IL PRIMO DIRIGENTE IOLANDA SERI È IL NUOVO VICARIO DEL QUESTORE DI PADOVA; Due nuovi primialla Questura di Vibo, Grassi: «Linfa vitale per la sicurezza del territorio» (VIDEO); Totalgate, cadono le accuse per 3 exdella compagnia francese; Maurizio Randi nuovo segretario del PD faentino; Leggi >>>

Divisione PASI, si è insediato il nuovo dirigente: è Francesca La Chioma

(laprovinciacr.it)

Già dal 2008 al 2010, infatti, ha guidato la Divisione Digos di Cremona, prima di proseguire la sua carriera in altri importanti ruoli ...

La società Sas assume otto dirigenti, a novembre il nuovo piano industriale

(livesicilia.it)

PALERMO – Nuove opportunità di lavoro alla società Servizi ausiliari Sicilia. La Sas inserirà l’assunzione a tempo indeterminato di 8 profili dirigenziali nel piano industriale che sarà portato dal ...

Diabete. Ecco le nuove Linee guida italiane presentate oggi

(quotidianosanita.it)

Vaccinazioni e inibitori di PCSK9 entrano nelle linee guida. 17 MAG - Presentata a Rimini la nuova edizione delle linee guida italiane sul diabete, (gli ‘ Standard italiani per la cura del ...

Presentate le nuove maglie del Siena FC

(ilcittadinoonline.it)

Presentate le maglie gara per la stagione 2024/2025 ... ovvero il Duomo di Siena. Con questi nuovi kit gara, il Siena F.C. desidera esprimere il proprio legame con il territorio portando le tradizioni ...