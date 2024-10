Piove di Sacco, neonata morta: “L’ipotesi di un possibile infanticidio è plausibile” (Di martedì 29 ottobre 2024) Non sarebbe morta per cause naturali. E L’ipotesi, adesso, è infanticidio. E’ la sconvolgente svolta delle indagini sulla morte della neonata a Piove di Sacco, centro in provincia di Padova. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri dopo i primi esami sul corpicino della piccola eseguiti dai medici de4l 118, “L’ipotesi di un possibile infanticidio è plausibile, ma bisogna stabilire se la bimba è nata già morta o era ancora viva, e questo lo potrà dire solo l’esame autoptico sulla salma che verrà eseguito nei prossimi giorni. Domani dovrebbe essere affidato l’incarico”. Lo dichiara, a Il Resto del Carlino, il tenente Giacomo Chimienti, comandante della compagnia di Piove di Sacco che sta svolgendo le indagini. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Non sarebbeper cause naturali. E, adesso, è. E’ la sconvolgente svolta delle indagini sulla morte delladi, centro in provincia di Padova. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri dopo i primi esami sul corpicino della piccola eseguiti dai medici de4l 118, “di un, ma bisogna stabilire se la bimba è nata giào era ancora viva, e questo lo potrà dire solo l’esame autoptico sulla salma che verrà eseguito nei prossimi giorni. Domani dovrebbe essere affidato l’incarico”. Lo dichiara, a Il Resto del Carlino, il tenente Giacomo Chimienti, comandante della compagnia didiche sta svolgendo le indagini.

Piove di Sacco, trovata neonata morta: si indaga per infanticidio

Una neonata è stata trovata morta a Piove di Sacco per quelle che, a un primo esame, sembrano cause "non naturali".

Neonata morta a Piove di Sacco: ipotesi infanticidio. È stata partorita al night club

In base ai primi rilievi del 118, la bimba sarebbe deceduta "per cause non naturali". Lo dicono gli investigatori di Padova. La madre è un'italiana di 29 anni che lavora al 'Serale Club', il parto sar ...

Piove di Sacco: neonata rinvenuta morta in un night club

E' stata la stessa partoriente a chiamare stamani il 118, intorno alle ore 4.30, dopo aver messo al mondo in casa una bambina, che è stata trovata morta a Piove di Sacco…

Neonata trovata morta al night Serale Club: mistero sulle cause. La mamma 29enne portata in ospedale subito dopo il parto

PIOVE DI SACCO (PADOVA) - Neonata (appena partorita) trovata morta al Serale Club questa mattina, 29 ottobre. Il corpicino senza vita della piccola è stato ...