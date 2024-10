Quotidiano.net - Perché si festeggia Halloween e l’antico rito dello Samhain

(Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ottobre 2024 – Circolano ormai da diversi anni molti meme piuttosto divertenti che fanno riferimento al fatto che, una volta terminato il mese di agosto e con l’arrivo di settembre, si possa già finalmente iniziare a celebrare la festa di. Si tratta di un vero e proprio punto di riferimento pop per milioni di persone in giro per il mondo, che quando arriva l’autunno fremono dalla voglia di travestirsi e partecipare alla sfida del “dolcetto o scherzetto”. Tutto ciò che ha a che fare con il 31 ottobre e con la sua simbologia, per tanti tremendamente affascinante, affonda in realtà le sue radici in un passato lontano che a molti è ancora quasi del tutto sconosciuto. epa11685903 A carvedpumpkin is on display at the annual West SideFestival at Lake Mill Island in Bucharest, Romania, 26 October 2024.