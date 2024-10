Morte Matilde Lorenzi, l’esperto: “Problemi con il casco? Come si cade fa la differenza” (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – A seguito della Morte di Matilde Lorenzi, promessa azzurra dello sci morta a 19 anni, il presidente della Siot (Società italiana di ortopedia e traumatologia) ha spiegato all'Adnkronos le ipotesi sul tipo di incidente che può avere avuto la sportiva. "Gli sciatori professionisti – ha detto Alberto Momoli – vanno alla velocità della Morte Matilde Lorenzi, l’esperto: “Problemi con il casco? Come si cade fa la differenza” L'Identità. Lidentita.it - Morte Matilde Lorenzi, l’esperto: “Problemi con il casco? Come si cade fa la differenza” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – A seguito delladi, promessa azzurra dello sci morta a 19 anni, il presidente della Siot (Società italiana di ortopedia e traumatologia) ha spiegato all'Adnkronos le ipotesi sul tipo di incidente che può avere avuto la sportiva. "Gli sciatori professionisti – ha detto Alberto Momoli – vanno alla velocità della: “con ilsifa la” L'Identità.

La morte di Matilde Lorenzi fa piangere e discutere: il casco utilizzato dagli sciatori non basta, le telecamere sull'Ice Man Otzi Peak riprendono le immagini dopo la caduta ...

Roma, 29 ottobre 2024 – Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci italiano non ce l’ha fatta. E’ morta nella notte a causa delle gravi ferite riportate mentre si allenava in val Senales. A darne ...

(Adnkronos) – A seguito della morte di Matilde Lorenzi, promessa azzurra dello sci morta a 19 anni, il presidente della Siot (Società italiana di ortopedia e traumatologia) ha spiegato all'Adnkronos l ...

Cresciuta sulle piste del Sestriere, Matilde Lorenzi era dotata di un talento cristallino e di una determinazione fuori dal comune ...