Milan-Napoli, match speciale per Gilmour: contro avrà tre ex compagni di squadra

(Di martedì 29 ottobre 2024) Una partitaper Billy: durante, infatti, il calciatore scozzese si ritroverà di fronte ben 3 exdi. E’ tutto pronto perche vedrà gli azzurri di fronte alla possibilità di misurarsi nel primo di quattroche rappresenteranno un vero e proprio tour de force. Ladi Fonseca arriva ali partenopei senza l’infortunato Abraham, con gli squalificati Theo e Reijnders e Leao che probabilmente partirà dalla panchina per scelta tecnica. Al netto di questo, i rossoneri rappresentano comunque uno scoglio importante per gli azzurri: ilha inanellato una serie di vittorie consecutive (cinque compresa quella in Coppa Italia) e c’è grande fiducia nell’ambente, aspetto che dovrà essere dosato ellato per evitare di perdere concentrazione ed applicazione sul campo.