Milan-Napoli i ricordi del doppio ex Gambaro

(Di martedì 29 ottobre 2024)scenderanno a breve in campo per il big match del turno infrasettimanale. Enzoha condiviso i suoida ex di entrambe le squadre legati alle sfide del passato. Di seguito il suo intervento a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. “? Ilha goduto di qualche giorno di riposo in più“ Così: “Un mio ricordo di? Ricordo uncon uno splendido gol di Di Canio, che segnò da solo contro quattro avversari. Prima che segnasse pensai: ‘Questo è matto da legare!’. E una sfida del 1993 dove vinsero i rossoneri con gol su punizione di Albertini. Lì tuttavia ildimostrò di essere una grande squadra, nonostante i problemi societari.? Ilha goduto di qualche giorno di riposo in più ma ilsta giocando una sola partita a settimana quindi non ci sarà molta fatica in più accumulata.