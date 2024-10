Medioriente: Unicef, almeno 20 bambini uccisi in raid Beit Lahiya (Di martedì 29 ottobre 2024) Milano, 29 ott. (LaPresse) – “Questa mattina, a Beit Lahiya, nel nord di Gaza, almeno 20 bambini sarebbero rimasti uccisi nel bombardamento di un’abitazione a più piani”. Lo scrive su X la direttrice generale dell’Unicef, Catherine Russell, aggiungendo che “l’attacco di oggi cntro i bambini è diventato una norma scandalosa a Gaza, dove una media di oltre 67 bambini vengono uccisi o feriti ogni singolo giorno”. “I bambini di Gaza stanno pagando con le loro vite e il loro futuro, mentre il diritto internazionale umanitario viene palesemente e sistematicamente violato. Queste gravi violazioni inflitte ai bambini devono finire ora. Tutti hanno la responsabilità di proteggere i bambini”, ha aggiunto Russell. Lapresse.it - Medioriente: Unicef, almeno 20 bambini uccisi in raid Beit Lahiya Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Milano, 29 ott. (LaPresse) – “Questa mattina, a, nel nord di Gaza,20sarebbero rimastinel bombardamento di un’abitazione a più piani”. Lo scrive su X la direttrice generale dell’, Catherine Russell, aggiungendo che “l’attacco di oggi cntro iè diventato una norma scandalosa a Gaza, dove una media di oltre 67vengonoo feriti ogni singolo giorno”. “Idi Gaza stanno pagando con le loro vite e il loro futuro, mentre il diritto internazionale umanitario viene palesemente e sistematicamente violato. Queste gravi violazioni inflitte aidevono finire ora. Tutti hanno la responsabilità di proteggere i”, ha aggiunto Russell.

