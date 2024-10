Matilde Lorenzi la caduta in Val Senales e le condizioni critiche | I caschi non proteggono gli sciatori

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ledisono «invariatamente». La 19enne sciatrice piemontese èieri 28 ottobre sulla pista rossa Grawand nr.1 sul ghiacciaio della Val. L’incidente l’ha portata al ricovero in rianimazione e in prognosi riservata all’ospedale San Maurizio di Bolzano. Ha un trauma cranio-facciale. Secondo una prima ricostruzione la sciatrice del Gruppo Sportivo dell’Esercito italiano stava scendendo dalla pista senza pali né porte. Gli sci le si sono improvvisamente divaricati e ne ha perso uno. Ha battuto la faccia contro la superficie della pista ed è stata sbalzata oltre la zona battuta. I carabinieri di Silandro hanno ricostruito che ha fatto tutto da sola: nessun altro sciatore ha deviato la sua traiettoria. In quel momento la stava seguendo il suo allenatore.