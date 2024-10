Liberoquotidiano.it - L'Orlando penoso è arrivato al capolinea: il peso delle manette sulla sua (brutta) fine

(Di martedì 29 ottobre 2024) Andreapossiede una dote innaturale. Non da primo, né da secondo, forse da terzo (o quarto) della classe riesce sempre, come nulla fosse, in punta di piedi, ad incunearsi nei verticiistituzioni. Forse, in tema di leadership (molto) sommersa, solo Gentiloni gli è superiore. Stavolta è toccato alla Presidenza della Liguria. Non ce l'ha fatta, dopo un forsennato testa a testa con Marco Bucci, 48,8% contro 47,3%. Ma non è quello il punto. Soltanto lo scorso 25 ottobre dopo i caleidoscopici interventi dei leader nazionali del “campo largo” (Bonelli, Bonetti, Conte, Fratoianni, Schlein: tutti tracimanti e trascinanti) le circa 1.100 persone presenti al teatro Politeama Genovese per la chiusura della campagna elettorale si sono rese conto, all'improvviso, che il candidato governatore era. L'più sussiegoso che furioso, talora un po'