L' import extra Ue -15% sul mese a settembre -62% in un anno

L'import extra Ue -1,5% sul mese a settembre, -6,2% in un anno (Di martedì 29 ottobre 2024) A settembre 2024 si stima, per l'interscambio commerciale con i Paesi extra Ue27, una riduzione su base mensile per entrambi i flussi, più ampia per le importazioni (-1,5%) rispetto alle esportazioni (-0,4%). Su base annua, l'export si riduce del 2,0% (era -6,8% ad agosto 2024), mentre l'import registra una flessione del 6,2%, legata alla contrazione degli acquisti di energia. Lo indica l'Istat. Quotidiano.net - L'import extra Ue -1,5% sul mese a settembre, -6,2% in un anno Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) A2024 si stima, per l'interscambio commerciale con i PaesiUe27, una riduzione su base mensile per entrambi i flussi, più ampia per leazioni (-1,5%) rispetto alle esportazioni (-0,4%). Su base annua, l'export si riduce del 2,0% (era -6,8% ad agosto 2024), mentre l'registra una flessione del 6,2%, legata alla contrazione degli acquisti di energia. Lo indica l'Istat.

Nel terzo trimestre 2024, rispetto al precedente, indica inoltre l'Istat, l'export con i Paesi extra Ue diminuisce dell'1,9%, mentre l'import registra una riduzione modesta (-0,1%).

