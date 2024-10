Bergamonews.it - Legge di Bilancio, il no dei sindaci: “Solo tagli e meno servizi: si rischia la paralisi dei conti”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Bergamo.diai Comuni. Manca poco all’approvazione della nuova manovra, dovrebbe essere licenziata per la fine dell’anno, ma il dibattito politico èall’inizio. La preoccupazione è tanta, soprattutto quando a parlare sono gli amministratori del territorio, e nonperché, messa a terra a parte, i tempi dei fondi del PNRR sembrano lontani, ma anche e soprattutto perché la spending review è dietro l’angolo. Stando al testo, infatti, nonai ministeri, che dovranno garantire una “riduzione e razionalizzazione della spesa” da 5,2 miliardi nel 2025, 4 miliardi nel 2026 e 3,5 miliardi nel 2027, ma una le sforbiciata pesante anche sugli enti locali. I sacrifici evocati dal ministro Giancarlo Giorgetti per le banche, a cui in realtà verrebbe richiestoun anticipo di liquidità, riguarderanno, città metropolitane e presidenti di Regione.