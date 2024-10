Ilgiorno.it - La centrale dei dossieraggi. Ora si muove anche il Copasir. La Russa: "Voglio i mandanti"

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il, la commissione parlamentare sui servizi segreti, ha chiesto di poter accedere agli atti dell’inchiesta di Milano sui, compatibilmente con il segreto istruttorio. L’ipotesi è che il gruppo di cyber-spie di via Pattari 6, dove ha sede, a due passi del Duomo, la Equalize, al 95% del manager di Fiera Milano Enrico Pazzali, amministrata dall’ex super poliziotto Carmine Gallo, possa aver goduto, si legge nell’ordinanza, "di appoggi di alto livello,quello dei servizi segreti, italiani e stranieri". L’obiettivo è insomma quello di vederci chiaro, almeno per i profili che riguardano il coinvolgimento degli 007, come è stato già fatto con l’inchiesta di Perugia legata agli accessi alle bdati del finanziere Pasquale Striano.