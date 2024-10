Kathryn Hahn è la prima donna a mostrare il fondoschiena nudo nell'MCU: "È stato come camminare sulla luna" (Di martedì 29 ottobre 2024) L'attrice ha parlato di questo momento storico avvenuto in Agatha All Along durante la sua apparizione al "The Jennifer Hudson Show". Kathryn Hahn ha fatto la storia del suo show Disney+, Agatha All Along, in un modo unico che non aveva avuto precedenti nella storia del Marvel Cinematic Universe. L'attrice è infatti ufficialmente la prima donna a mostrare il suo fondoschiena nudo nel Marvel Cinematic Universe. Quando le è stato chiesto della decisione di denudarsi, nel corso dell'episodio di lunedì 28 ottobre del Jennifer Hudson Show, la Hahn, 51 anni, ha rivelato che la scena di nudo è stata una sua idea e che era stata radicata nello spazio mentale del personaggio. "Beh, quando vediamo Agatha all'inizio del primo episodio è Movieplayer.it - Kathryn Hahn è la prima donna a mostrare il fondoschiena nudo nell'MCU: "È stato come camminare sulla luna" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L'attrice ha parlato di questo momento storico avvenuto in Agatha All Along durante la sua apparizione al "The Jennifer Hudson Show".ha fatto la storia del suo show Disney+, Agatha All Along, in un modo unico che non aveva avuto precedentia storia del Marvel Cinematic Universe. L'attrice è infatti ufficialmente lail suonel Marvel Cinematic Universe. Quando le èchiesto della decisione di denudarsi, nel corso dell'episodio di lunedì 28 ottobre del Jennifer Hudson Show, la, 51 anni, ha rivelato che la scena diè stata una sua idea e che era stata radicatao spazio mentale del personaggio. "Beh, quando vediamo Agatha all'inizio del primo episodio è

