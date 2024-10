Il Napoli non si ferma più: 2-0 al Milan, Conte tenta la fuga (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Napoli non si ferma più e sbanca San Siro. Gli azzurri si impongono sul Milan con il risultato di 2-0 nella decima giornata di campionato, Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Ilnon sipiù e sbanca San Siro. Gli azzurri si impongono sulcon il risultato di 2-0 nella decima giornata di campionato,

Il Napoli non si ferma più: vince anche senza brillare e con un semi turnover

(sportmediaset.mediaset.it)

La certezza di guardare tutti dall'alto in basso per un'altra giornata, attendendo il crash test di martedì con il Milan, e con la consapevolezza che si può vincere anche senza brillare, senza Lobotka ...

Milan Napoli 0-2, Lukaku e Kvaratskhelia fanno andare Conte in fuga

(corriere.it)

Dimostrazione di forza del Napoli, che la sblocca subito con Lukaku per poi contenere le occasioni del Milan e centrare il raddoppio con Kvaratskhelia. Gli azzurri tentano la fuga in vetta ...

Il Napoli non si ferma più: quarta vittoria e primato consolidato

(calciostyle.it)

Visualizzazioni: 176 Il Napoli di Antonio Conte continua a macinare successi e ad allungare in classifica, portando a quattro la striscia di vittorie consecutive in campionato (cinque se si include an ...

Il Napoli non si ferma, decide Kvara su rigore: vittoria a Empoli (1-0)

(msn.com)

