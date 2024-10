Il Cagliari cade in casa, blitz del Bologna: a segno pure un ex Inter! (Di martedì 29 ottobre 2024) Vittoria esterna del Bologna sul campo del Cagliari per 2-0. Importante successo per i felsinei, con un gol per tempo. pure un ex Inter. blitz IN SARDEGNA – Alla Domus Arena di Cagliari, i sardi ospitano il Bologna di Vincenzo Italiano. Entrambe le squadre sono reduci da nessuna vittoria nelle precedenti partite: la squadra di Davide Nicola ha perso a Udine nell’ultimo turno, mentre i felsinei non hanno giocato in campionato dopo il rinvio con il Milan. Ma martedì scorso, aveva perso nuovamente in Champions League, contro l’Aston Villa. Insomma, si cerca la vittoria. L’avvio è ad appannaggio dei padroni di casa, che sfiorano il gol col tiro-cross di Piccoli. Pallone insidioso che va a stamparsi sul palo e poi respinto da Skorupski. Inter-news.it - Il Cagliari cade in casa, blitz del Bologna: a segno pure un ex Inter! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Vittoria esterna delsul campo delper 2-0. Importante successo per i felsinei, con un gol per tempo.un exIN SARDEGNA – Alla Domus Arena di, i sardi ospitano ildi Vincenzo Italiano. Entrambe le squadre sono reduci da nessuna vittoria nelle precedenti partite: la squadra di Davide Nicola ha perso a Udine nell’ultimo turno, mentre i felsinei non hanno giocato in campionato dopo il rinvio con il Milan. Ma martedì scorso, aveva perso nuovamente in Champions League, contro l’Aston Villa. Insomma, si cerca la vittoria. L’avvio è ad appannaggio dei padroni di, che sfiorano il gol col tiro-cross di Piccoli. Pallone insidioso che va a stamparsi sul palo e poi respinto da Skorupski.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:in un appartamento a Monte Urpinu: preparava hashish in; Nelladi campagna a Selargius una serra di marijuana con 100 piante: arrestato un 42enne;della polizia a Sant’Elia e Is Mirrionis: sei arresti, la droga anche negli scarichi fognari; Arrestato per spaccio a Mulinu Becciu: ha 24 anni; Ventura: “Parlai con Capozucca. Quel pazzoper Zebina…”; Droga, maxi operazione con dieci arresti; Leggi >>>

Il Cagliari cade in casa, blitz del Bologna: a segno pure un ex Inter!

(inter-news.it)

Vittoria esterna del Bologna sul campo del Cagliari per 2-0. Importante successo per i felsinei, con un gol per tempo. Pure un ex Inter.

Tragico incidente a Senorbì: un 29enne, Lorenzo Salis, cade dal solaio e perde la vita

(vistanet.it)

Tragedia in tarda mattinata a Senorbì, nel Sud Sardegna, dove un giovane di 28 anni, Lorenzo Salis, ha perso la vita in un drammatico incidente domestico. Il giovane, residente in paese, stava ...

Cade dal solaio della sua abitazione, 28enne muore in Sardegna

(msn.com)

È caduto dal solaio mentre effettuava dei lavori insieme al padre. Un giovane di 28 anni è morto nella tarda mattinata di oggi a Senorbì, nel sud Sardegna. Il 28enne è precipitato accidentalmente da u ...

Dramma sfiorato a Esterzili, cancello cade su bambino di 11 anni

(cagliaripad.it)

Immediatamente sono giunti i soccorsi con un ambulanza del 118 proveniente da Sadali che ha trasportato il piccolo al Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni sembrerebbero stabili con una presunta ...