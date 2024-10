Ilrestodelcarlino.it - Il baby talento Giovanni Raffaelli convocato dalla Rappresentativa Nazionale Under 16

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Bella soddisfazione per il maceratese, appenadi Serie C NOW categoria16 che si radunerà per uno stage agli ordini del commissario tecnico Daniele Arrigoni. Domanisi unirà ai pari età di tutta Italia all’interno del Centro Tecnico Federale di Coverciano. Una gioia, un traguardo per il giovane attaccante (si spera solo il primo di una carriera proficua) e una notizia che inorgoglisce la Maceratese. Sì perchè ilclasse 2009 è cresciuto nel vivaio biancorosso segnando caterve di reti, nell’ultima stagione con la squadra Giovanissimi che a giugno ha vinto il prestigioso torneo Velox. In estateè stato cedutoRata al Perugia ed ora ecco questa importante chiamata azzurra. I convocati effettueranno prima una riunione tecnica e poi svolgeranno una gara amichevole a ranghi contrapposti.