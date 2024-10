Georgia: ok a riconteggio voti in circa 14% dei seggi (Di martedì 29 ottobre 2024) Milano, 29 ott. (LaPresse) – La commissione elettorale centrale della Georgia ha annunciato che riconteggerà i voti in circa il 14% dei seggi elettorali, dopo che i partiti di opposizione hanno denunciato brogli nelle elezioni parlamentari del fine settimana. “Le Commissioni elettorali distrettuali (DEC) condurranno un riconteggio delle schede elettorali da cinque seggi elettorali selezionati casualmente in ciascuna circoscrizione elettorale”, ha affermato la commissione in una nota sul suo sito web, come riportano i media locali. Lapresse.it - Georgia: ok a riconteggio voti in circa 14% dei seggi Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Milano, 29 ott. (LaPresse) – La commissione elettorale centrale dellaha annunciato che riconteggerà iinil 14% deielettorali, dopo che i partiti di opposizione hanno denunciato brogli nelle elezioni parlamentari del fine settimana. “Le Commissioni elettorali distrettuali (DEC) condurranno undelle schede elettorali da cinqueelettorali selezionati casualmente in ciascuna circoscrizione elettorale”, ha affermato la commissione in una nota sul suo sito web, come riportano i media locali.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Moldavia - Georgia - Lituania : tre voti e una sola lezione. Con o senza Russia

(It.insideover.com)

Il voto nei tre Paesi, così diversi, ha mostrato che la politica decisamente pro-Nato e pro-Ue non convince l'intera società. Perché? The post Moldavia, Georgia, Lituania: tre voti e una sola lezione. Con o senza Russia appeared first on ...

Usa 2024 - Georgia : record voti anticipati

(Televideo.rai.it)

10.18 Un record di voti anticipati è stato registrato in Georgia, uno degli 'stati chiave',alle prese con le conseguenze dell'uragano Helene e con i controversi cambiamenti all'interno dell'amministrazione elettorale che hanno dato origine a ...

Georgia, ancora proteste dopo il voto: riconteggi nel 14% dei seggi

(askanews.it)

Tbilisi, 29 ott. (askanews) – Decine di migliaia di georgiani sono scese in piazza a Tbilisi dopo le elezioni parlamentari denunciate dall’opposizione filo-occidentale come “rubate”. Il Paese caucasic ...

In Georgia si farà riconteggio delle schede elettorali nel 14% dei seggi

(ansa.it)

L'annuncio della commissione elettorale centrale. Per Orban le consultazioni sono state "libere e democratiche" (ANSA) ...

Georgia, al via il riconteggio delle schede in circa il 14% dei seggi

(tg24.sky.it)

Ad annunciarlo è stata la commissione elettorale centrale del Paese, a seguito dell'ondata di proteste e denunce su possibili violazioni che avrebbero portato alla vittoria del partito filorusso al go ...

Voto Georgia, riconteggio parziale

(rainews.it)

La Commissione elettorale centrale della Georgia ha annunciato oggi che ci sarà un nuovo conteggio parziale delle schede, dopo le denunce di brogli alle parlamentari.