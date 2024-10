Fuori dal coro, le anticipazioni di mercoledì 30 ottobre (Di martedì 29 ottobre 2024) Fuori dal coro, le anticipazioni di mercoledì 30 ottobre Domani, mercoledì 30 ottobre, torna l’appuntamento con “Fuori dal coro”, programma di approfondimento condotto da Mario Giordano, in prima serata su Retequattro. Nel corso della serata ampio spazio verrà dedicato alla violenza nelle città. Le occupazioni abusive di Firenze, le aggressioni sessuali di Torino e Bolzano e lo spaccio a Reggio-Emilia sono solo alcuni dei casi più recenti che verranno raccontati. Spazio a un nuovo capitolo dell’inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale: le lunghe liste d’attesa rappresentano ormai una delle principali barriere di accesso alle cure per molti cittadini. E ancora, la tematica green con un focus sulla carne prodotta dalle stampanti 3d e sui terreni agricoli che vengono espropriati per fare spazio alle pale eoliche. 361magazine.com - Fuori dal coro, le anticipazioni di mercoledì 30 ottobre Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di martedì 29 ottobre 2024)dal, ledi30Domani,30, torna l’appuntamento con “dal”, programma di approfondimento condotto da Mario Giordano, in prima serata su Retequattro. Nel corso della serata ampio spazio verrà dedicato alla violenza nelle città. Le occupazioni abusive di Firenze, le aggressioni sessuali di Torino e Bolzano e lo spaccio a Reggio-Emilia sono solo alcuni dei casi più recenti che verranno raccontati. Spazio a un nuovo capitolo dell’inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale: le lunghe liste d’attesa rappresentano ormai una delle principali barriere di accesso alle cure per molti cittadini. E ancora, la tematica green con un focus sulla carne prodotta dalle stampanti 3d e sui terreni agricoli che vengono espropriati per fare spazio alle pale eoliche.

