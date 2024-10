Dubbio Asllani in Empoli-Inter! Poi 3 out e 2 affaticati: il punto – CdS (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo il defaticante di ieri, oggi l’Inter si rivedrà ad Appiano Gentile per preparare la partita contro l’Empoli. C’è il Dubbio Asllani, mentre in tre non ci saranno. Occhio pure a due affaticati. SCARICO – Dopo la seduta di scarico di ieri, con Yann Sommer, Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez protagonisti in serata a Parigi per la cerimonia del Pallone d’Oro 2024, oggi l’Inter si rivedrà nuovamente ad Appiano Gentile per preparare la partita contro l’Empoli al Castellani. Simone Inzaghi visionerà insieme ai giocatori quello che non ha funzionato nel 4-4 di domenica contro la Juventus. Nel complesso, la prestazione non è dispiaciuta al mister piacentino, ma gli errori difensivi sono stati tanti e anche evidenti. Inter-news.it - Dubbio Asllani in Empoli-Inter! Poi 3 out e 2 affaticati: il punto – CdS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo il defaticante di ieri, oggi l’si rivedrà ad Appiano Gentile per preparare la partita contro l’. C’è il, mentre in tre non ci saranno. Occhio pure a due. SCARICO – Dopo la seduta di scarico di ieri, con Yann Sommer, Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez protagonisti in serata a Parigi per la cerimonia del Pallone d’Oro 2024, oggi l’si rivedrà nuovamente ad Appiano Gentile per preparare la partita contro l’al Castellani. Simone Inzaghi visionerà insieme ai giocatori quello che non ha funzionato nel 4-4 di domenica contro la Juventus. Nel complesso, la prestazione non è dispiaciuta al mister piacentino, ma gli errori difensivi sono stati tanti e anche evidenti.

