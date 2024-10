Domani i progetti ABC al Teatro Palladium con Massimiliano Bruno e Clavdio che incontrano gli studenti (Di martedì 29 ottobre 2024) progetti Scuola ABC Ottobre 2024 – Maggio 2025 Mercoledì 30 Ottobre al Teatro Palladium proseguono i progetti Scuola ABC con quattrocento studenti delle scuole superiori che si confronteranno con autori, giornalisti e registi sulla linea progettuale dedicata a Il senso delle parole, la forza del racconto Prosegue la sesta edizione dei progetti scuola ABC, che nelle cinque edizioni precedenti hanno visto coinvolte oltre 200 scuole, 600 docenti, 30mila studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Regione Lazio, con oltre 124 incontri ed eventi, 20 concorsi, 36 film distribuiti nelle library delle scuole. Romadailynews.it - Domani i progetti ABC al Teatro Palladium con Massimiliano Bruno e Clavdio che incontrano gli studenti Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 29 ottobre 2024)Scuola ABC Ottobre 2024 – Maggio 2025 Mercoledì 30 Ottobre alproseguono iScuola ABC con quattrocentodelle scuole superiori che si confronteranno con autori, giornalisti e registi sulla linea progettuale dedicata a Il senso delle parole, la forza del racconto Prosegue la sesta edizione deiscuola ABC, che nelle cinque edizioni precedenti hanno visto coinvolte oltre 200 scuole, 600 docenti, 30miladelle scuole secondarie di secondo grado della Regione Lazio, con oltre 124 incontri ed eventi, 20 concorsi, 36 film distribuiti nelle library delle scuole.

