Dai matrimoni alle escursioni, fino ai prodotti locali: Puglia turistica tutto l'anno con il bando della Regione (Di martedì 29 ottobre 2024) La Regione Puglia ha finanziato un 'Avviso prodotti turistici' per sostenere il settore e favorire la destagionalizzazione. Prevista una dotazione di 950mila euro. Le scadenze per partecipare al bando sono due. Dalla panoramica dei progetti presentati finora, emerge un’offerta variegatva dai tour Baritoday.it - Dai matrimoni alle escursioni, fino ai prodotti locali: Puglia turistica tutto l'anno con il bando della Regione Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Laha finanziato un 'Avvisoturistici' per sostenere il settore e favorire la destagionalizzazione. Prevista una dotazione di 950mila euro. Le scadenze per partecipare alsono due. Dalla panoramica dei progetti presentatira, emerge un’offerta variegatva dai tour

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Dai matrimoni alle escursioni, fino ai prodotti locali: Puglia turistica tutto l'anno con il bando della Regione; Visit Montespertoli: un sito e un brand per promuovere i tesori del territorio; Paola, una brianzola alle Maldive: «Sono felice con 800 dollari al mese. E in un atollo ho trovato l'amore»; I luoghi in cui è stato girato The White Lotus sono angoli lussureggianti nel cuore delle Hawaii; Leggi >>>

Dai matrimoni alle escursioni, fino ai prodotti locali: Puglia turistica tutto l'anno con il bando della Regione

(baritoday.it)

Prevista una dotazione complessiva di 950mila euro. L'assessore Lopane: "Sono già numerose le proposte pervenute" ...

L'analisi. "Il matrimonio è sacramento. Non solo contratto, non solo etica"

(msn.com)

Come superare la visione del concilio di Trento (1545-1563) che ha prodotto un quadro normativo impostato soprattutto su diritto e morale? Parte una ricerca del "Giovanni Paolo II" e della Lateranense ...

Matrimoni, tutti pazzi per l'Italia: wedding tourism un fatturato di oltre 800 mln euro

(msn.com)

Wedding planner e buyer provenienti da tutto il mondo potranno trovare alla Borsa del Matrimonio ... di cucina creativa, escursioni in bicicletta e picnic in campagna, fino alla caccia al tartufo ...

Matrimonio gay

(internazionale.it)

La decisione, prevista per giugno, potrebbe imporre a tutti gli stati di concedere le licenze di matrimonio alle coppie omosessuali, in base al quattordicesimo emendamento della costituzione, che ...