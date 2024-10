Cosa sappiamo sul caso della 13enne caduta dal balcone a Piacenza (Di martedì 29 ottobre 2024) Si concluderà oggi l'autopsia sulla 13enne caduta dal settimo piano a Piacenza. L'accertamento autoptico si svolge a Pavia e quest'oggi sul corpo dell'adolescente sarà effettuata la Tac. Indagato per omicidio volontario il fidanzatino 15enne, colui che per primo ha lanciato l'allarme dopo la caduta. Fanpage.it - Cosa sappiamo sul caso della 13enne caduta dal balcone a Piacenza Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Si concluderà oggi l'autopsia sulladal settimo piano a. L'accertamento autoptico si svolge a Pavia e quest'oggi sul corpo dell'adolescente sarà effettuata la Tac. Indagato per omicidio volontario il fidanzatino 15enne, colui che per primo ha lanciato l'allarme dopo la

I carabinieri di Piacenza, su mandato della procura per i minorenni di Bologna, hanno arrestato un ragazzo di 15 anni, fidanzato di Aurora, la 13enne morta il 25 ottobre in seguito a una caduta dal balcone del proprio appartamento. Il giovane, già ...

Sono messaggi di rabbia quelli che la sorella della ragazza di 13 anni morta venerdì scorso, dopo essere caduta dal tetto di un palazzo a Piacenza, ha condiviso nelle ultime ore sui suoi profili social. A seguito dell’accaduto, nelle ultime ore, la ...

Come è morta Aurora? La famiglia della 13enne, precipitata venerdì 25 ottobre dal palazzo dove abitava a Piacenza, non può accettare che si tratti di suicidio o di un ...

La famiglia di Aurora, la madre e la sorella che vivevano con lei a Piacenza, non può accettare che sia morta suicida o per incidente: la ragazzina non aveva mai dato segni di questo tipo ...

La sorella maggiore della 13enne caduta dal balcone a Piacenza ha puntato il dito contro l’ex fidanzato 15enne ora indagato per omicidio volontario, sostenendo che il giovane avesse già picchiato la ...