Choc a Roma 14enne muore in un ristorante dopo aver mangiato un dolce | Era allergica alle arachidi

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tragedia in un, nel quartiere Gianicolense, dove una ragazzina inglese di 14 anni in viaggio con la famiglia in Italia è mortaun dessert. Tragedia nel: morta peranafilattico Dprime indiscrezioni trapelate finora sembra che la ragazzina fosse, ma a quanto pare nel suo dessert c’erano alcuni residui di frutta secca. La famiglia aveva concluso il pranzo con la torta, che però si è rivelato fatale per la ragazza che subitola mangiata ha iniziato a sentirsi male. Immediato il ricovero in ospedale, che però non è servito a niente poiché l’adolescente è spirata poco. La procura ha deciso di aprire un’indagine per omicidio colposo che è stata affidata al pm Mario Dovinola. È stata disposta anche l’autopsia sul corpo della ragazzina per stabilire i motivi esatti della morte.