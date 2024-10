Caso dossier, “pure la Chiesa tra i clienti della banda”: “Vogliono un report sul braccio destro di Putin. Li aiutiamo contro la Russia o no?” (Di martedì 29 ottobre 2024) Non solo i colossi dell’economia e della finanza: tra i clienti del gruppo di spionaggio di Milano, a quanto pare, c’era persino la Chiesa. È quanto risulta dalla maxi-informativa dei Carabinieri agli atti dell’inchiesta sulla presunta associazione a delinquere capeggiata dall’ex poliziotto Carmine Gallo e dall’informatico Samuele Calamucci (entrambi arrestati), dedita – secondo l’accusa – alla raccolta illegale di informazioni tramite accessi abusivi alle banche dati dello Stato. In una conversazione del dicembre 2022, “tra le tante captate sul tema “Russia” e degli attacchi hacker in Italia”, annotano gli investigatori, “il gruppo discute sulle proprie attività d’intelligence sul tema e sui ricavi che ne può ottenere anche in relazione ad un mandato che asseriscono provenga direttamente dalla Chiesa“. Ilfattoquotidiano.it - Caso dossier, “pure la Chiesa tra i clienti della banda”: “Vogliono un report sul braccio destro di Putin. Li aiutiamo contro la Russia o no?” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Non solo i colossi dell’economia efinanza: tra idel gruppo di spionaggio di Milano, a quanto pare, c’era persino la. È quanto risulta dalla maxi-informativa dei Carabinieri agli atti dell’inchiesta sulla presunta associazione a delinquere capeggiata dall’ex poliziotto Carmine Gallo e dall’informatico Samuele Calamucci (entrambi arrestati), dedita – secondo l’accusa – alla raccolta illegale di informazioni tramite accessi abusivi alle banche dati dello Stato. In una conversazione del dicembre 2022, “tra le tante captate sul tema “” e degli attacchi hacker in Italia”, annotano gli investigatori, “il gruppo discute sulle proprie attività d’intelligence sul tema e sui ricavi che ne può ottenere anche in relazione ad un mandato che asseriscono provenga direttamente dalla“.

