Caressa: «Inter-Juventus divertente. Per Inzaghi una sconfitta» (Di martedì 29 ottobre 2024) Fabio Caressa è rimasto estasiato dalla partita tra Inter e Juventus di San Siro. Sul suo canale Youtube commenta il match e analizza gli errori dei nerazzurri. DIVERTIMENTO – Fabio Caressa commenta il match: «Io sono contento di Inter-Juventus. Basta con i sofismi che preferiscono i pochi errori e le difese che giocano bene. Il calcio ci deve anche divertire, le squadre erano squilibrate e pazienza. Ci siamo divertiti, i tifosi di Inter e Juventus meno ma ci siamo divertiti tutti, ammettetelo. Una volta tanto una partita così va bene. Anche all’estero. Ci sono state grandissime giocate. Yildiz e i suoi gol, le rimonte dell’Inter che comunque sul 4-2 doveva chiudere il match. O segnando il quinto o essendo più attenta con la linea difensiva. Era possibile questo, per l’Inter infatti è stata più una sconfitta. Inter-news.it - Caressa: «Inter-Juventus divertente. Per Inzaghi una sconfitta» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Fabioè rimasto estasiato dalla partita tradi San Siro. Sul suo canale Youtube commenta il match e analizza gli errori dei nerazzurri. DIVERTIMENTO – Fabiocommenta il match: «Io sono contento di. Basta con i sofismi che preferiscono i pochi errori e le difese che giocano bene. Il calcio ci deve anche divertire, le squadre erano squilibrate e pazienza. Ci siamo divertiti, i tifosi dimeno ma ci siamo divertiti tutti, ammettetelo. Una volta tanto una partita così va bene. Anche all’estero. Ci sono state grandissime giocate. Yildiz e i suoi gol, le rimonte dell’che comunque sul 4-2 doveva chiudere il match. O segnando il quinto o essendo più attenta con la linea difensiva. Era possibile questo, per l’infatti è stata più una

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fabio Caressa fa un appello accorato in camera prima di Inter-Juventus : “1-1 e 1-0 non va bene”

(Fanpage.it)

L'appello di Fabio Caressa in diretta in attesa del match clou di Serie A tra Inter e Juventus. Il telecronista guarda dritto in camera: "L'anno scorso hanno fatto 1-1 e 1-0? Non va bene, non mi dite così!".Continua a leggere

Serie A - Caressa : “Fonseca lasciato un po’ solo. Balotelli? Non mi interessa”

(Sportface.it)

Fabio Caressa nella puntata odierna di Deejay Football Club si è espresso sui temi più discussi degli ultimi giorni inerenti al campionato di Serie A. Si parte dal Milan, con Leao che con ogni probabilità partirà dalla panchina quest’oggi: “Fonseca ...

Inter-Juventus, social scatenati per l’appello di Caressa dopo la goleada nel Derby d’Italia

(sport.virgilio.it)

Tifosi scatenati sui social dopo lo spettacolare Derby d'Italia messo in campo da Inter e Juventus per l'appello lanciato giorni da Fabio Caressa ...

Inter-Juventus un inno alla vita: Inzaghi sbaglia i cambi, ecco perché il Milan ha ceduto Kalulu

(msn.com)

Ci siamo divertiti nel vedere il derby d'Italia fra Inter e Juventus, fa niente se ci sono stati tanti errori soprattutto in difesa da una parte e dall'altra. E a ridere più di tutti è il Napoli di An ...

Caressa: “Lautaro leader nelle piccole cose. Inzaghi, alone sostituzioni. Ma lui…”

(fcinter1908.it)

Fabio Caressa, a After Party - the Best of Europe ... C'è sempre questo alone su Inzaghi che però ha cambiato atteggiamento nella comunicazione, ha cambiato modo di gestire la squadra e modo di ...

Inter-Juventus, Simone Inzaghi amareggiato: “Non si può!”

(spaziointer.it)

Le parole di Simone Inzaghi ai microfoni di DAZN dopo la partita fra Inter e Juventus, ecco le sue dichiarazioni ...