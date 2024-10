Calcio: Pecchia "Juve esame giusto per il mio Parma, sfida stimolante" (Di martedì 29 ottobre 2024) "A San Siro è venuto fuori il DNA della squadra bianconera", dice il tecnico dei crociati Parma - "Andare allo Stadium e affrontare una top squadra con giovani forti è stimolante per tutti noi. Soprattutto per i ragazzi, bisognerà gestire le emozioni e indirizzarle sul campo su quello che dobbiamo f Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Pecchia "Juve esame giusto per il mio Parma, sfida stimolante" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) "A San Siro è venuto fuori il DNA della squadra bianconera", dice il tecnico dei crociati- "Andare allo Stadium e affrontare una top squadra con giovani forti èper tutti noi. Soprattutto per i ragazzi, bisognerà gestire le emozioni e indirizzarle sul campo su quello che dobbiamo f

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: "Parma,giusto. Una cosa sarà decisiva. Man...";giusto per il mio Parma, sfida stimolante"; Parma,: “di maturità contro la Juventus”; Vigilia contro la: "Recuperiamo Osorio, Man in calo fisiologico"; Parma,: "l'giusto per noi. Gestiremo le emozioni e giocheremo per fare gol";Primavera, esordio vincente contro il Brescia: doppietta per Scienza; Leggi >>>

Parma, Pecchia: “Esame di maturità contro la Juventus”

(derbyderbyderby.it)

Pecchia tra il ritorno a "casa" e la sfida del suo Parma contro la Juventus nel turno infrasettimanale di Serie A ...

Pecchia: "Parma, Juve esame giusto. Una cosa sarà decisiva. Man..."

(tuttosport.com)

L'allenatore parla in conferenza alla vigilia della sfida contro i bianconeri: "Un passaggio importante della mia carriera" ...

Conferenza stampa Pecchia: «Metteremo la miglior formazione contro la Juve. Sul mio passato bianconero posso dire solo una cosa»

(juventusnews24.com)

Conferenza stampa Pecchia, il tecnico del Parma parla così alla vigilia della sfida di campionato contro la Juve: le sue dichiarazioni In conferenza stampa, il tecnico del Parma Fabio Pecchia ha parla ...

Parma, Pecchia: "La Juventus mi ha arricchiato dal punto di vista umano"

(calciomercato.com)

Fabio Pecchia, allenatore del Parma, parla in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus, squadra nella quale ha giocato nel 1997-98, per poi allenare.