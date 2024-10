Borsa | Europa parte positiva Francoforte +053%

Borsa: Europa parte positiva, Francoforte +0,53% (Di martedì 29 ottobre 2024) partenza positiva per le Borse europee. Francoforte in apertura sale dello 0,53% e Parigi dello 0,49%. Londra guadagna lo 0,41%. Quotidiano.net - Borsa: Europa parte positiva, Francoforte +0,53% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024)nzaper le Borse europee.in apertura sale dello 0,53% e Parigi dello 0,49%. Londra guadagna lo 0,41%.

Seduta positiva per le Borse europee. Francoforte segna il miglior risultato e termina in rialzo dell'1,22%, Parigi guadagna lo 0,64% mentre Londra sale dello 0,43 per cento.

Seduta positiva per le Borse europee. Francoforte segna il miglior risultato e termina in rialzo dell'1,22%, Parigi guadagna lo 0,64% mentre Londra sale dello 0,43 per cento.

Partenza positiva per le Borse europee. Francoforte in apertura sale dello 0,53% e Parigi dello 0,49%. Londra guadagna lo 0,41%.

Partenza positiva per le Borse europee. Parigi sale dello 0,59% con il Cac 40 a quota 7.542 punti. In rialzo anche Francoforte che guadagna lo 0,33% a 19.528 punti. Poco mossa, invece, Londra (-0,02% ...

Petrolio in netto calo, debole l'oro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 ott - Partenza positiva per le borse europee, che incassano l'attacco ...

