“Beve alcolici di nascosto”. La rivelazione imbarazza il Grande Fratello: “Lo danno solo a lui” (Di martedì 29 ottobre 2024) La diretta di ieri sera ha riservato momenti complessi per Helena Prestes e Javier Martinez. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne hanno infatti appreso le ultime novità sulla nascente relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Pare che la ballerina e il modello abbiano dato inizio a una storia romantica, lasciando Helena profondamente delusa. Helena, visibilmente scossa, ha accusato Shaila e Lorenzo di avere un’intesa motivata da strategie di gioco, segnando così la fine della sua conoscenza con Lorenzo, per il quale aveva recentemente dichiarato di nutrire sentimenti sinceri. Ma è stato il post-puntata del Grande Fratello a sorprendere ulteriormente il pubblico. Helena, infatti, ha espresso un’inedita accusa verso Lorenzo, sostenendo: “Lorenzo Beve alcol di nascosto. Lo danno solo a lui. Ve lo dico io. Tuttivip.it - “Beve alcolici di nascosto”. La rivelazione imbarazza il Grande Fratello: “Lo danno solo a lui” Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La diretta di ieri sera ha riservato momenti complessi per Helena Prestes e Javier Martinez. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne hanno infatti appreso le ultime novità sulla nascente relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Pare che la ballerina e il modello abbiano dato inizio a una storia romantica, lasciando Helena profondamente delusa. Helena, visibilmente scossa, ha accusato Shaila e Lorenzo di avere un’intesa motivata da strategie di gioco, segnando così la fine della sua conoscenza con Lorenzo, per il quale aveva recentemente dichiarato di nutrire sentimenti sinceri. Ma è stato il post-puntata dela sorprendere ulteriormente il pubblico. Helena, infatti, ha espresso un’inedita accusa verso Lorenzo, sostenendo: “Lorenzoalcol di. Loa lui. Ve lo dico io.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al Pacino e l’amore per l’ex Beverly D’Angelo - mamma dei suoi gemelli e la battaglia legale

(Metropolitanmagazine.it)

Pur non essendosi mai sposato, Al Pacino ha avuto molte storie d’amore con donne famose come Madonna, Diane Keaton, Debra Winter e Penelope Ann Miller, Marthe Keller, Carol Kane, Tuesday Weld e Jill Clayburgh (con cui ha convissuto per 5 anni, dal ...

“Non bevete caffè o tè caldo in aereo e non prendete ghiaccio. I vestiti? Niente tuta e felpa con cappuccio - ecco perché” : i trucchi dell’ex assistente di volo

(Ilfattoquotidiano.it)

I viaggi in aereo sono sempre stati il modo più rapido e tranquillo per raggiungere qualsiasi città del mondo. Ma, spesso, tra ritardi, bagagli persi e ore di fila, quello tra i cieli può risultare stressante. A rivelare tutti i retroscena dei ...

Grande Fratello, Helena Prestes rivela dettagli su Lorenzo Spolverato: Beve alcol di nascosto, lo danno solo a lui”

(quilink.it)

L’ultima puntata del Grande Fratello si è conclusa con una sorpresa da parte di Helena Prestes, che ha rivelato un particolare inaspettato sul concorrente ...

Come sconfiggere l'ipocondria?

(pazienti.it)

Ho 25 anni, seguo una dieta equilibrata, non bevo alcolici, non fumo e non mi drogo. Tutto ebbe inizio alle scuole medie, durante una lezione di scienze, l'argomento trattato era il cuore.

Non riesco a piegare e distendere il ginnocchio

(medicitalia.it)

Sono un ragazzo sano, non fumo non bevo alcolici e bevande gasate e pratico attività fisica regolarmente. Oggi ho avuto un problema al ginocchio, mentre mi sono piegato per prendere delle cose ...

Valori pressori

(medicitalia.it)

Fattori di rischio non so , non ho il diabete , il colesterolo è 200, trigliceridi bassi , sono magra , non bevo alcolici , i miei genitori in età avanzata avevano la pressione alta e assumevano ...