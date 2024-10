Apple Intelligence non è ancora pronta a stupirci (Di martedì 29 ottobre 2024) Le funzioni di intelligenza artificiale sono state finalmente rilasciate (in inglese), ma ci viene da dire: “Tutto qui?” Wired.it - Apple Intelligence non è ancora pronta a stupirci Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Le funzioni di intelligenza artificiale sono state finalmente rilasciate (in inglese), ma ci viene da dire: “Tutto qui?”

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: "su iPhone e iPad: arrivo in Italia ed Europa ad aprile"; iOS 18.1: quali novità sono disponibili in Italia?;arriva su iPhone, iPad e Mac, maper tutti: in Europa ad aprile;in Italia ad aprile 2025: finalmente è ufficiale; MacOS Sequoia 15.1 conarriva in Italia. La prova;arriva su iPhone, iPad e Mac: per usarlo bisogna impostare la lingua inglese; Leggi >>>

Apple lancia Apple Intelligence, ma non conquista ancora il pubblico dell’IA

(assodigitale.it)

Apple Intelligence e il suo impatto sul mercatoIl lancio di Apple Intelligence segna un passo significativo nel panorama dell'intelligenza artificiale ...

Apple Intelligence in italiano da aprile 2025: ecco come provare in anteprima le funzioni per iPhone

(repubblica.it)

L’azienda di Cupertino ha pubblicato l’aggiornamento di iOS 18 che attiva le funzionalità basate sull’IA generativa. E ha finalmente fornito una data per la ...

Non solo Apple Intelligence: tutte le novità di iOS 18.1

(01net.it)

iOS 18.1 è naturalmente sotto i riflettori per Apple Intelligence, disponibile in inglese americano e in arrivo ad aprile in Europa: ma non è questa l’unica novità ...

Apple Intelligence arriva in Italia: cosa può fare e su quali modelli

(tecnologia.libero.it)

Apple Intelligence arriva in Italia, con un primo set di funzioni a cui seguiranno ulteriori novità nel prossimo futuro: ecco come usare l'AI di Apple ...