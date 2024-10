Vigolzone, da martedì 29 ottobre al via i lavori all’Ufficio postale (Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo gli interventi di ammodernamento dell’Ufficio postale di Podenzano, il progetto "Polis - Casa dei Servizi Digitali" di Poste Italiane - approvato con il Dl 59/2021 e finanziato con 800 milioni di euro di fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnnr - da Ilpiacenza.it - Vigolzone, da martedì 29 ottobre al via i lavori all’Ufficio postale Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo gli interventi di ammodernamento dell’Ufficiodi Podenzano, il progetto "Polis - Casa dei Servizi Digitali" di Poste Italiane - approvato con il Dl 59/2021 e finanziato con 800 milioni di euro di fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnnr - da

Vigolzone, da martedì 29 ottobre al via i lavori all’Ufficio postale

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

DAZN va all’attacco: martedì 29 ottobre trasmetterà in chiaro il big match di Serie A Milan-Napoli. Come fare per vederlo ... (igizmo.it)

Dopo lunghe settimane di maltempo e nubifragi arriva una svolta sul fronte meteo: l'anticiclone africano torna ad espandersi su buona parte dell'Italia, aprendo così una ... (msn.com)

VENERDI': un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione serale. Nello specifico sui ... (3bmeteo.com)