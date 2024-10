Un salvadanaio per figli e nipoti. Dai buoni postali ai libretti e fondi (Di lunedì 28 ottobre 2024) RISPARMIARE fin da piccoli. Una delle buone regole dell’educazione finanziaria è quella di mettere da parte qualcosa per il futuro di figli e nipoti fin da quando nascono e poi, con il passare degli anni, educarli – magari con la gestione della classica paghetta – a un corretto rapporto con il denaro. Che significa insegnare ai più piccoli che i soldi non escono per magia dal bancomat, se in banca non c’è un conto che alimenta i prelievi, e che magari è meglio rinunciare al capriccio di un giocattolo per risparmiare quegli euro e farli fruttare nel tempo. Tra gli strumenti più diffusi che aiutano a creare un salvadanaio per figli e nipoti e che possono essere un regalo magari per il prossimo Natale o il compleanno da parte di genitori e nonni, ci sono i buoni fruttiferi postali, i piani di accumulo del risparmio e le polizze vita. Quotidiano.net - Un salvadanaio per figli e nipoti. Dai buoni postali ai libretti e fondi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) RISPARMIARE fin da piccoli. Una delle buone regole dell’educazione finanziaria è quella di mettere da parte qualcosa per il futuro difin da quando nascono e poi, con il passare degli anni, educarli – magari con la gestione della classica paghetta – a un corretto rapporto con il denaro. Che significa insegnare ai più piccoli che i soldi non escono per magia dal bancomat, se in banca non c’è un conto che alimenta i prelievi, e che magari è meglio rinunciare al capriccio di un giocattolo per risparmiare quegli euro e farli fruttare nel tempo. Tra gli strumenti più diffusi che aiutano a creare unpere che possono essere un regalo magari per il prossimo Natale o il compleanno da parte di genitori e nonni, ci sono ifruttiferi, i piani di accumulo del risparmio e le polizze vita.

Un salvadanaio per figli e nipoti. Dai buoni postali ai libretti e fondi

L'importanza di educare i bambini al risparmio fin da piccoli, con strumenti come i Buoni fruttiferi postali, fondi di investimento e polizze vita, per garantire un futuro finanziario sicuro

