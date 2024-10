Lapresse.it - Ue, von der Leyen: “Ora l’allargamento è una priorità”

(Di lunedì 28 ottobre 2024)dell’Unione Europea è unanel secondo mandato di Ursula von deralla guida della Commissione europea. Lo ha detto la stessa von dernel suo intervento al Collegio d’Europa a Bruges per l’inaugurazione dell’anno accademico 2024/2025. “Oggi l’Europa si trova a un altro punto di svolta, proprio come nel 1989. La storia è di nuovo in movimento. C’è un nuovo slancio in tutta Europa per unificare il nostro continente“, ha detto la leader dell’Euroesecutivo. “Proprio lo scorso fine settimana abbiamo visto l’entusiasmo dei giovani dei Balcani occidentali che non vedono l’ora di unirsi alla nostra Unione. E più a est, il vento del cambiamento sta soffiando di nuovo. Il popolo ucraino sta lottando non solo per la sopravvivenza, ma per l’Europa. Questo è ciò che li fa andare avanti, dopo 1.