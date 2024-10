Lanazione.it - Tragico incidente nella notte, muore una donna

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Terni, 28 ottobre 2024 – Un altromortale. Si è verificato intorno a mezzae mezzotra domenica 27 e lunedì 28 ottobre sul raccordo Terni-Orte, all’altezza di San Liberato di Narni. Una, 89 anni di Avezzano (L’Aquila) ma residente a Terni, ha perso la vita nello schianto che in base alle prime informazioni avrebbe coinvolto due autovetture. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per lanon c’è stato niente da fare. Presenti sul posto anche i carabinieri di Amelia per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni e gli operatori di Anas.