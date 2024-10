Traffico Roma del 28-10-2024 ore 10:30 (Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Traffico intenso in città con code nelle principali arterie cittadine nelle consolari casa Salaria e Flaminia sulla A24 e sull’autostrada Roma Fiumicino dopo la prima fascia di garanzia dalle 8:30 in corso lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico a Roma che interessa la sola rete Atac È questa la situazione chiuse le metro ABB uno e ci è la Ferro termini Centocelle servizio di superficie possibili riduzione di servizio dalle 17 scatterà la seconda fascia di garanzia dalle 20 al termine del servizio riprenderà la protesta In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-10-2024 ore 10:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilitàintenso in città con code nelle principali arterie cittadine nelle consolari casa Salaria e Flaminia sulla A24 e sull’autostradaFiumicino dopo la prima fascia di garanzia dalle 8:30 in corso lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico ache interessa la sola rete Atac È questa la situazione chiuse le metro ABB uno e ci è la Ferro termini Centocelle servizio di superficie possibili riduzione di servizio dalle 17 scatterà la seconda fascia di garanzia dalle 20 al termine del servizio riprenderà la protesta In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Traffico Roma del 28-10-2024 ore 10:30

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Luceverde Roma trovati dalla redazione codeine andando a Roma sulla A24 roma-teramo tra lunghezza e il Grande Raccordo Anulare e di seguito sul tratto Urbano altre file tra torcervara è nata Anne fine di un km sulla diramazione Roma sud da Torrenova ... (Romadailynews.it)

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Susa via Gomenizza a ridosso di Piazzale Clodio per la sede stradale danneggiata tra via di Villa Madama e via novenio Bucchi proseguono i lavori su via del Foro ... (Romadailynews.it)

I lavoratori Atac incrociano le braccia per 24 ore, a partire dalla mezzanotte di lunedì 28 ottobre. A complicare la situazione traffico i lavori al Foro Italico: fermate soppresse e percorsi alternat ... (quotidiano.net)

A proclamare la mobilitazione, che riguarda l’intera rete Atac, i sindacati Orsa e Usb. A rischio per 24 ore il regolare servizio dei mezzi pubblici ... (msn.com)

Leggi su Sky TG24 l'articolo Scioperi, lunedì 28 ottobre stop ai trasporti in alcune città. Tutte le informazioni ... (tg24.sky.it)