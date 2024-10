Velvetmag.it - Torta di fichi e mandorle

Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L’autunno è un periodo speciale per chi ama la cucina e vuole sfruttare al massimo i prodotti di stagione. Con l’arrivo dell’autunno, i mercati si riempiono di ingredienti freschi e saporiti, ideali per preparare dolci profumati e nutrienti. Tra questi, ie lesono protagonisti assoluti. I, dolci e succosi, raggiungono il picco della maturazione a settembre, mentre le, ricche di sapore, sono perfette per arricchire i dessert.freschi autunnaliOggi vi proponiamo una deliziosadi, un dolce che celebra i sapori autunnali e che può essere preparato facilmente a casa. Con il suo impasto soffice e leggero e il topping dicaramellati, questaè ideale da servire a colazione, a merenda o come dessert dopo cena, accompagnata magari da una tazza di tè o un bicchiere di vino dolce.