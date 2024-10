Stadio Roma l’assessorato all’urbanistica | Nessun bosco nell’area in oggetto

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Con una nota,diCapitale smentisce l’esistenza di unnel sito di Pietralata proposto per la realizzazione del nuovodella AS. “In merito ad alcune notizie secondo cui esisterebbe una presunta certificazione negli anni della presenza di unnel sito proposto per la realizzazione del nuovodella AS, si precisa che la dizione ‘area boschiva’ compare solo all’interno di una tavola della Variante 2012 del Piano Particolareggiato di Pietralata che riporta le ipotesi progettuali di sistemazione delle aree verdi del Piano stesso”, si legge nel comunicato.