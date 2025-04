Escursionista scivola sul sentiero a Valbondione e precipita per 100 metri morto Flavio Mologni

Flavio Mologni è deceduto nel pomeriggio del 26 aprile dopo essere precipitato per un centinaio di metri. Il 64enne stava percorrendo il sentiero per il rifugio Curò quando è inciampato. Leggi su Fanpage.it è deceduto nel pomeriggio del 26 aprile dopo essereto per un centinaio di. Il 64enne stava percorrendo ilper il rifugio Curò quando è inciampato.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Escursionista scivola sul sentiero, precipita e muore: il corpo della donna trovato in un dirupo - UDINE - Tragedia nel pomeriggio di mercoledì 9 aprile sui sentieri montani sopra Taipana, nelle Prealpi Giulie, dove una donna, parte di una comitiva di escursionisti, è scivolata in un... 🔗ilgazzettino.it

San Pellegrino, escursionista scivola da un sentiero e muore - San Pellegrino Terme. Tragedia nel pomeriggio di giovedì 27 febbraio nella zona di Pregalleno. Un uomo di 68 anni è stato infatti trovato senza vita dai tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso Alpino, dopo che alcuni escursionisti che si trovavano con lui avevano denunciato la scomparsa: l’allarme è scattato attorno alle 16 e sul posto sono arrivati una ventina di soccorritori, insieme ai vigili del fuoco, intervenuti con l’elicottero, e il personale del Soccorso Alpino Guardia di Finanza. 🔗bergamonews.it

Apuane: escursionista scivola lungo sentiero sulla Pania della Croce. Ferito gravemente - Incidente sulle Alpi Apuane stamattina, domenica 16 febbraio 2025. Un uomo di 32 anni, di nazionalità russa, è stato soccorso intorno alle 10:30, dopo essere scivolato su un sentiero in zona Pania della Croce L'articolo Apuane: escursionista scivola lungo sentiero sulla Pania della Croce. Ferito gravemente proviene da Firenze Post. 🔗.com

Cosa riportano altre fonti

Escursionista scivola sul sentiero a Valbondione e precipita per 100 metri: morto Flavio Mologni; Scivola lungo il sentiero per il Curò: muore escursionista di 54 anni; Scivola sul sentiero per il rifugio Curò, Flavio Mologni muore dopo essere precipitato per 100 metri; Valbondione, inciampa e precipita per 100 metri: morto il 54enne Flavio Mologni. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Escursionista scivola sul sentiero a Valbondione e precipita per 100 metri: morto Flavio Mologni - Flavio Mologni è deceduto nel pomeriggio del 26 aprile dopo essere precipitato per un centinaio di metri. Il 64enne stava percorrendo il sentiero per il rifugio Curò quando è inciampato. 🔗fanpage.it

Valbondione, inciampa e precipita per 100 metri: morto il 54enne Flavio Mologni - L’uomo, nato ad Alzano Lombardo e residente a Scanzorosciate, era in gita con alcuni amici e il gruppo stava percorrendo il sentiero per raggiungere il rifugio Curò ... 🔗msn.com

Escursionista cade rovinosamente per 40 metri lungo un sentiero e si ferma contro un albero: salvata dal soccorso alpino, è grave - CISON DI VALMARINO (TREVISO) - Una escursionista di 62 anni, residente a Pordenone, è stata protagonista di una pericolosa caduta lungo il sentiero che conduce al Bivacco dei Loff, sulla ... 🔗msn.com