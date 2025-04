Addio a Carmine Parlato la Città Metropolitana al fianco della sua famiglia e della comunità

Il Consigliere Giuseppe Tito, in rappresentanza del Sindaco Manfredi, partecipa alla cerimonia nella Cattedrale di Castellammare: “Ora il tempo del dolore, poi quellorinascita per lae il territorio”Ladi Napoli è presente con il Consigliere Giuseppe Tito, in rappresentanza del Sindaco Gaetano Manfredi, ai funerali di, il macchinista dell’Eav morto nel crollocabinaFunivia del Faito lo scorso 17 aprile.La cerimonia nella Cattedrale di Castellammare di Stabia.“La– ha affermato il Consigliere Tito, che è anche Sindaco di Meta e delegato al Monte Faito per l’Ente di piazza Matteotti – si stringe intorno al dolore che ha colpito ladie ledi Vico Equense,di cui era originario, e di Castellammare”.