Elezioni comunali i 32 nomi di Progetto Ravenna a sostegno di Barattoni

Progetto Ravenna - Barattoni Sindaco”. Si tratta di un elenco di 32 candidati (15 donne, 17 uomini) rappresentativi di ogni area del comune di Ravenna e con storie, competenze ed età differenti per rappresentare al meglio la nostra comunità. Gli under 30. Ravennatoday.it - Elezioni comunali, i 32 nomi di "Progetto Ravenna" a sostegno di Barattoni Leggi su Ravennatoday.it È stata presentata la lista completa di “Sindaco”. Si tratta di un elenco di 32 candidati (15 donne, 17 uomini) rappresentativi di ogni area del comune die con storie, competenze ed età differenti per rappresentare al meglio la nostra comunità. Gli under 30.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Elezioni comunali Genova, ecco i risultati del sondaggio di BiDiMedia - Con le elezioni del 25 e 26 maggio Genova torna al voto, ma chi sarà il prossimo sindaco? Secondo i cittadini che hanno risposto al sondaggio di BiDiMedia per GenovaToday, sarà Silvia Salis, la candidata del campo largo, che - seppur in un quadro in cui la partita è ancora tutta da giocare, a... 🔗genovatoday.it

Elezioni comunali Trento 2025, i candidati della lista Onda - Le elezioni comunali in Trentino sono previste il 4 maggio 2025. Vanno al voto 154 comuni su 166. A Trento la coalizione di centrodestra è spaccata. Qui Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia sostengono Ilaria Goio, mentre i tre assessori provinciali Simone Marchiori (Patt), Achille Spinelli... 🔗trentotoday.it

Elezioni comunali. Palumbo si candida a sindaco di Pignataro Maggiore - La corsa alle amministrative di maggio prende slancio a Pignataro Maggiore. Dopo il ritorno sulla scena politica dell’ex sindaco Peppe Palumbo, ufficializzato con un manifesto pubblico, il gruppo civico Prima Pignataro ha diffuso un documento programmatico che delinea le linee guida del proprio... 🔗casertanews.it

Su questo argomento da altre fonti

Elezioni comunali, i 32 nomi di Progetto Ravenna a sostegno di Barattoni; Elezioni comunali, i 32 nomi di 'Progetto Ravenna' a sostegno di Barattoni; Lista per Ravenna, Lega e Popolo della Famiglia presentano i 32 nomi a sostegno del candidato Alvaro Ancisi; Il Pd presenta le candidature a sostegno di Barattoni: ecco i 32 nomi della lista di centro sinistra. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Elezioni comunali a Taranto: depositate le liste, sette candidati sindaco (ma uno è in forse). I nomi - Sono state depositate all'Ufficio elettorale del Comune di Taranto le liste a supporto di 7 candidati alla carica di sindaco per le ... 🔗msn.com

Presentati i nomi sotto al simbolo che riunisce Azione, Italia Viva, Psi e Più Europa a sostegno di Barattoni - Si tratta di un elenco di 15 donne e 17 uomini con storie, competenze ed età differenti: gli under 30 sono 5, il più giovane ha 19 anni, mentre la più anziana ha 72 anni. Tra i candidati compare il ... 🔗ravennaedintorni.it

LUSCIANO ALLE ELEZIONI. Già presentate al Comune le due liste di Mariniello: i 32 nomi - Domani sabato alle 12 scadono i termini per la presentazione arriveranno le 4 o 5 liste zanniniane capitanate dal candidato sindaco Marco Valentino. In campo anche Nicola Brunitto con la lista della F ... 🔗casertace.net