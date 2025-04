Calcio per il Ravenna contro il Lentigione obiettivo tenere alto il ritmo per i playoff

Ravenna FC torna al Benelli con la ferma volontà di proseguire il suo percorso con determinazione. Domani pomeriggio i giallorossi ospiteranno il Lentigione, in una sfida che rappresenta molto più di un semplice. Ravennatoday.it - Calcio, per il Ravenna contro il Lentigione obiettivo tenere alto il ritmo per i playoff Leggi su Ravennatoday.it Dopo aver incassato la matematica vittoria del campionato da parte del Forlì, ilFC torna al Benelli con la ferma volontà di proseguire il suo percorso con determinazione. Domani pomeriggio i giallorossi ospiteranno il, in una sfida che rappresenta molto più di un semplice.

