SAN VITO DEI NORMANNI - "Ci siamo, siamo giunti al "clou" di una grande stagione sportiva che ci ha già visto protagonisti di un sogno, di un progetto ambizioso che va avanti, con magnifici ragazzi e atleti che ci stanno dando enormi soddisfazioni". Sono le parole del mister Toni Ciscutti, alla vigilia della semifinale playoff contro la Scuola Pallavolo San Vito.

Brundisium Volley, vittoria in casa e qualificazione matematica ai playoff - BRINDISI - Una vittoria che porta alla qualificazione matematica ai playoff per la Brundisium Volley. Si è disputato ieri, sabato 8 marzo 2025, il match contro la Juvenilia Oria, valevole per il campionato di Prima Divisione Maschile. Al PalaZumbo di Brindisi i padroni di casa si impongono con un... 🔗brindisireport.it

Brundisium Volley: sconfitta a testa alta contro il Sava per 3-1 - BRINDISI - Una battaglia intensa quella andata in scena sabato 15 marzo tra Sava e Brundisium Volley, con i padroni di casa che si sono imposti per 3-1. Nonostante il risultato sfavorevole, la formazione brindisina ha dimostrato carattere e determinazione contro la seconda forza del campionato... 🔗brindisireport.it

Brundisium Volley: tutto pronto per la gara di play-off contro Scuola Pallavolo San Vito - La semifinale playoff si svolgerà domenica 27 aprile, alle ore 18.30 presso il PalaMacchitella a San Vito dei Normanni ... 🔗brindisireport.it

Brundisium Volley: terminata la stagione regolare, si guarda ai playoff - Nonostante la sconfitta sabato scorso, fuori casa contro il Taranto, la Brundisium Volley conquista l’accesso ai playoff ... Per questo traguardo, naturalmente, voglio anche ringraziare tutto lo staff ... 🔗brundisium.net