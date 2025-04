Gaeta piange Sabrina 38enne morta dopo intervento estetico

38enne Sabrina Nardella, deceduta dopo un intervento di chirurgia estetica in una clinica privata di Caserta, su cui ora indaga la ProcuraL'articolo Gaeta piange Sabrina, 38enne morta dopo intervento estetico proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Gaeta piange Sabrina, 38enne morta dopo intervento estetico Leggi su Ildifforme.it Nel comune in provincia di Larina c'è grande dolore per la morte dellaNardella, decedutaundi chirurgia estetica in una clinica privata di Caserta, su cui ora indaga la ProcuraL'articoloproviene da Il Difforme.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sabrina Nardella, Gaeta in lutto per la 38enne morta dopo l'intervento di chirurgia estetica - Cristian Leccese, sindaco di Gaeta, ha espresso il proprio cordoglio per la morte di Sabrina Nardella, la donna scomaprsa a Santa Maria Capua Vetere per via delle complicazioni post-operatorie dopo un intervento di chirurgia estetica eseguito alla clinica Iatropolis di Caserta. "Stamane ci siamo... 🔗latinatoday.it

Una intera comunità sconvolta per la scomparsa di Sabrina, morta a 38 anni dopo un intervento di chirurgia estetica. Di professione parrucchiera, era molto conosciuta e stimata a Gaeta - La comunità di Gaeta è sconvolta dalla tragica notizia della morte di Sabrina Nardella, una giovane madre di 38 anni, nota parrucchiera della città. La sua morte, avvenuta dopo un intervento di chirurgia estetica in una clinica privata, ha lasciato tutti senza parole. La notizia ha scosso profondamente i cittadini, che ricordano Sabrina come una donna dolce, stimata e apprezzata, ma soprattutto come una madre amorevole. 🔗dayitalianews.com

Sabrina Nardella, madre di 38 anni, morta dopo intervento estetico a Caserta. Il sindaco di Gaeta: “Dramma enorme” - La donna, madre di due figli, viveva a Gaeta dove lavorava come parrucchiera. Il decesso il 24 aprile, è stata disposta l'autopsia.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Morta dopo l'intervento di chirurgia estetica, la vittima è Sabrina Nardella; GAETA / CASERTA – Intervento estetico fatale, la città piange Sabrina; Gaeta piange madre 38enne, morta per chirurgia estetica; Morta dopo un intervento chirurgico, la città di Gaeta piange Sabrina Nardella. 🔗Approfondimenti da altre fonti