Anche il governatore Giani ai funerali di papa Francesco Il giusto tributo a chi ha segnato la storia

Anche il governatore Eugenio Giani ai funerali di papa Francesco in piazza San Pietro. “Oggi – ha detto – abbiamo reso il dovuto tributo a un papa che ha segnato la storia dell’umanità e a un uomo che ha segnato l’umanità di un ruolo, quello del Pontefice, che ha avvicinato tutti, cattolici e non cattolici”.Il presidente della Toscana ha tenuto a sottolineare in particolare due aspetti che hanno caratterizzato l’opera di Bergoglio. “La sua aspirazione e il suo sentimento verso la pace sulla quale non si è risparmiato in nessuna iniziativa, da Gaza alla guerra in Ucraina”. E la sua “vicinanza agli ultimi, alle persone fragili e bisognose, alle persone emarginate, che lui ha messo sempre al centro dell’azione della chiesa e dell’azione civile degli stessi singoli Stati, laddove questo trovava orecchie in grado di ascoltare”“La sua azione, con i valori e i principi che l’hanno guidata, lascia al mondo intero una grande eredità, e ci deve indurre e guardare con speranza al futuro”, ha concluso Giani, che ha colto l’occasione per ringraziare, definendole “orgoglio della nostra comunità”, le donne e gli uomini della colonna mobile della protezione civile della Toscana “per l’assistenza alle centinaia di migliaia di persone giunte nella capitale per rendere omaggio al pontefice”. Leggi su Corrieretoscano.it ROMA – C’erailEugenioaidiin piazza San Pietro. “Oggi – ha detto – abbiamo reso il dovutoa unche haladell’umanità e a un uomo che hal’umanità di un ruolo, quello del Pontefice, che ha avvicinato tutti, cattolici e non cattolici”.Il presidente della Toscana ha tenuto a sottolineare in particolare due aspetti che hanno caratterizzato l’opera di Bergoglio. “La sua aspirazione e il suo sentimento verso la pace sulla quale non si è risparmiato in nessuna iniziativa, da Gaza alla guerra in Ucraina”. E la sua “vicinanza agli ultimi, alle persone fragili e bisognose, alle persone emarginate, che lui ha messo sempre al centro dell’azione della chiesa e dell’azione civile degli stessi singoli Stati, laddove questo trovava orecchie in grado di ascoltare”“La sua azione, con i valori e i principi che l’hanno guidata, lascia al mondo intero una grande eredità, e ci deve indurre e guardare con speranza al futuro”, ha concluso, che ha colto l’occasione per ringraziare, definendole “orgoglio della nostra comunità”, le donne e gli uomini della colonna mobile della protezione civile della Toscana “per l’assistenza alle centinaia di migliaia di persone giunte nella capitale per rendere omaggio al pontefice”.

Se ne parla anche su altri siti

Maltempo: il governatore Giani firma lo stato di emergenza regionale - Il presidente Eugenio Giani ha appena firmato il decreto con cui dichiara lo stato di emergenza regionale per gli eventi meteorologici che, a partire dal 14 marzo, hanno colpito il territorio della Città metropolitana di Firenze, e delle province di Arezzo, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa... 🔗pisatoday.it

Scomparsa di Papa Francesco, il governatore Giani: "Una guida che resterà viva nei cuori di tutti noi" - Si stanno moltiplicando i messaggi di cordoglio per la morte di Papa Francesco, scomparso questa mattina, 21 aprile, alle ore 7.35, a Casa Santa Marta a Roma, dove risiedeva. Una morte che ha lasciato il mondo attonito, perchè, è vero, il Santo Padre era ancora convalescente dopo il lungo... 🔗pisatoday.it

Il governatore Giani alla presentazione degli atleti della Polisportiva Albergo Oliveto - Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha preso parte il 9 marzo scorso alla presentazione delle squadre ciclistiche della Polisportiva Albergo Oliveto. Ad accoglierlo il sindaco di Civitella in Val di Chiana, Andrea Tavarnesi, insieme alla giunta comunale, e al sindaco di Lucignano... 🔗arezzonotizie.it

Su questo argomento da altre fonti

Anche il governatore Giani ai funerali di papa Francesco: Il giusto tributo a chi ha segnato la storia; Funerali Papa Francesco, lo streaming e le ultime notizie in diretta; La colonna mobile della Protezione civile toscana ai funerali del Papa per supportare i pellegrini; Per i funerali del Papa 250 volontari dalla Toscana con la Protezione Civile. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Papa Francesco e l'ex capo della Gendarmeria Domenico Giani: «Amava scherzare. La sua vera umanità usciva quando abbracciava i malati» - Domenico Giani, a lungo guardia del corpo di Bergoglio: «Nei viaggi all'estero riceveva spesso fiori: li portava in aereo per regalarli alla Madonna a Santa Maria Maggiore». «Quella volta che prese al ... 🔗msn.com

La Toscana in piazza San Pietro, i funerali del Papa. “Ha segnato la storia dell’umanità” - Centinaia i pellegrini di tutte le età giunti a Roma da diverse città. Ma anche gli operatori di Misericordie e Protezione civile per il supporto sul fronte sicurezza in piazza San Pietro ... 🔗lanazione.it

Giani “Tributo al Papa dovuto alla sua azione e ai suoi principi” - Le parole del presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, a Roma per partecipare ai funerali di Papa Francesco ... 🔗msn.com