Treviso invade corsia opposta e si schianta su guardrail morto motociclista

Un motociclista di 34 anni è morto oggi pomeriggio verso le 16 sulla strada statale Feltrina, nei pressi di Montebelluna (Treviso). L'uomo, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta andando a sbattere prima contro un'auto che procedeva nella direzione opposta e poi contro il guardrail.

