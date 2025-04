Al liceo Gioia esperti di problematiche giovanili per vincere le sfide educative

liceo Gioia si conferma come sempre molto attento ai bisogni psicologici ed emotivi dei suoi studenti. Da anni è attivo un centro ascolto, realizzato da un team di docenti qualificati che si avvalgono dell’apporto di professionisti psicologi.Quest’anno il centro ascolto, coordinato dalle. Ilpiacenza.it - «Al liceo Gioia esperti di problematiche giovanili per vincere le sfide educative» Leggi su Ilpiacenza.it Ilsi conferma come sempre molto attento ai bisogni psicologici ed emotivi dei suoi studenti. Da anni è attivo un centro ascolto, realizzato da un team di docenti qualificati che si avvalgono dell’apporto di professionisti psicologi.Quest’anno il centro ascolto, coordinato dalle.

Su questo argomento da altre fonti

"Gioia Ribelle": Liceo Gioia e Romagnosi insieme per una mostra sulla Resistenza - Studiare la storia non solo sui libri, ma anche nelle tracce sparse sul territorio e, allo stesso tempo, rendere omaggio alle studentesse e agli studenti che ottant’anni fa combatterono per la libertà. Sono questi gli obiettivi del progetto "Gioia Ribelle", che ha visto collaborare il liceo... 🔗ilpiacenza.it

Violenza digitale, incontro al liceo Fermi di Aversa: esperti a confronto con gli studenti - Cyberbullismo, revenge porn, deepfake: sono molteplici le forme di violenza online che colpiscono, sempre più spesso, i più giovani. Un fenomeno al centro del dibattito che si è svolto questa mattina al liceo Fermi di Aversa, dove studenti e studentesse hanno partecipato a un incontro promosso dall’Asl Caserta. Violenza digitale, incontro al liceo Fermi di […] L'articolo Violenza digitale, incontro al liceo Fermi di Aversa: esperti a confronto con gli studenti sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

"Der Wald, der lebt", a Grazzano il teatro bilingue del Liceo Gioia - Si è concluso con un incredibile "mise en espace", nella magnifica cornice fiabesca del teatro di Grazzano Visconti, la sera di mercoledì 16 aprile, il laboratorio di teatro bilingue in italiano e tedesco, nato dalla collaborazione tra il Liceo Gioia e il Goethe Zentrum, Acit, di Piacenza. Il... 🔗ilpiacenza.it

Approfondimenti da altre fonti

«Al liceo Gioia esperti di problematiche giovanili per vincere le sfide educative». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Educazione e benessere dei giovani: al Liceo Gioia conferenze aperte alle famiglie - Si occupa in particolare di gestione dello stress, ansia, problematiche ... scolastico presso il Liceo Gioia, il Liceo Respighi e il Liceo Colombini di Piacenza; è esperto e Mental coach; è ... 🔗piacenzasera.it