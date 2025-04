Panchina Milan Di Marzio rivela Italiano non considerato dai rossoneri

Marzio, esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Vincenzo Italiano, allenatore accostato al Milan Pianetamilan.it - Panchina Milan, Di Marzio rivela: “Italiano non considerato dai rossoneri” Leggi su Pianetamilan.it Gianluca Di, esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Vincenzo, allenatore accostato al

Le notizie più recenti da fonti esterne

Panchina Milan, Di Marzio rivela: “A Furlani piace molto questo tecnico” - Gianluca Di Marzio, durante un intervento a SkySport24, ha parlato delle prospettive future della panchina del Milan 🔗pianetamilan.it

Conceicao, due traguardi per convincere il Milan a confermarlo in panchina - Sergio Conceicao si gioca la panchina del Milan in questo finale di stagione: deve conseguire due obiettivi per restare allenatore 🔗pianetamilan.it

Panchina Milan, De Zerbi in pole? Dalla Francia: “È rimasto infastidito …” - Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, sembra essere il favorito per sedere sulla panchina del Milan: ma lui sarebbe infastidito da ... 🔗pianetamilan.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Panchina Milan, Di Marzio rivela: “A Furlani piace molto questo tecnico”; Conceiçao verso il Milan: chi sono gli altri portoghesi nella storia della Serie A?; Van Gaal rivela: Braida venne a casa mia, mi voleva al Milan; Antonio Conte resta la priorità della Juve per la panchina: muro del Napoli. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Di Marzio: “Al momento Italiano non è ricercato dal Milan, perché?” - Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di TMW Radio in cui ha parlato di Vincenzo Italiano come nome per il Milan ... 🔗msn.com

Milan News – Di Marzio sgancia la bomba in diretta: “Io credo che…” / Mercato - Il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha dato alcune importanti news sul Milan in diretta su Sky Sport: ecco le ultime novità ... 🔗msn.com

Nuovo allenatore del Milan, Di Marzio lo “annuncia” in diretta: “A Furlani piace molto”, il nome a sorpresa per la panchina rossonera - Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, ha recentemente aggiornato i tifosi rossoneri su un possibile nuovo nome per la panchina del Milan. Secondo Di Marzio, oltre ai soliti nomi che vengono ... 🔗msn.com